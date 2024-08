Panico alle Olimpiadi | annuncio shock su Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il problema è tutt’altro che archiviato, tanto è vero cheilè palpabile: il tweetcorre sui social. La decisione di fare gareggiare gli atleti olimpici nella Senna ha generato, è proprio il caso di dirlo, un fiume di polemiche. Polemiche che hanno scandito ogni singola giornata di queste, giunte ormai ben oltre il giro di boa. E che, come se non bastasse, non accennano ancora a placarsi, sebbene ci si avvii verso le battute conclusive di questa edizione così controversa. Gregorioè molto preoccupato per la gara nella Senna (LaPresse) – Ilveggente.itI polveroni sono stati praticamente una costante, ai Giochi di Parigi. Non solo per l’acqua del fiume che scorre lungo la città dell’amore, ma un po’ per tutta l’organizzazione della manifestazione.