LIVE Francia-Spagna 3-5 Olimpiadi Parigi calcio in DIRETTA | la doppietta di Camello regala la medaglia d’oro alla nazionale iberica

120? Goooooooooool,chiude la pratica con unaspettacolare,3-5. 118? Ultimi disperati sforzi della. 116? Cross di Olise, libera Pacheco. 114?ad un passo dal gol. 112? Ultima carta per la, Sildillia fuori, dentro Cherki nella. 110? Dentro Magassa, fuori Koné nella. 108? Inizia il secondo tempo supplementare. 106? Finisce il primo tempo supplementare. 104? Due minuti di recupero. 102? Grande partita di Bernabé fino a questo momento. 100? Goooooooooooool,con un pallonetto chirurgico trafigge la squadra transalpina,3-4. 98? Fuori Miranda e dentro Gutierrez nella. 96? Pronto un cambio per la. 94? Kalimuendo non trova la deviazione in area di rigore. 92? Iniziano i suplementari! 20.05 Tutto pronto per i supplementari.