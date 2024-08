Il Tas boccia l' Italia? Il clamoroso gesto degli azzurri contro la Spagna | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) La sezione 'ad hoc' del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) in sede olimpica a Parigi, ha respinto il ricorso della Federnuoto che aveva contestato l'arbitraggio del quarto di finale olimopico trae Ungheria. Dopo il panel del Tas, ultimo grado di appello, è quindi certo che la partita non sarà ripetuta. E il Settebello ha attuato una protesta nei primi quattro minuti della semifinale valevole per il quinto postola. Francesco Condemi, il giocatore espulso ingiustamente nel quarto di finalel'Ungheria che è poi costata la sconfitta all', è volontariamente uscito dal campo di gara. L'ha giocato con l'uomo in meno lasciando il gioco allache ha segnato tre reti.