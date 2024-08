Interruzione fornitura idrica le zone interessate in città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dei forti assorbimenti registrati, si rende necessario effettuare la sospensione della erogazionenel comune di Avellino (Serb. colle dei monaci e acqua del paradiso) dalle ore 22:00 del giorno 08 agosto 2024 alle ore 6:00 del giorno 09 agosto 2024, nelle seguenti: C.da Chiaira; C.da Bosco dei Preti; C.da Acqua del Paradiso; C.da Cesine (zona alta); C.da Quattrograna; C.da Bagnoli; C.da Macchia (zona alta); Via Selve. Potranno inoltre verificarsi disfunzioni nell’erogazioneanche nel corso della giornata, soprattutto nellealte. Per quanto sopra esposto risulta necessario sensibilizzare la popolazione affinché l’acqua venga utilizzata esclusivamente per usi potabili, alimentari ed igienici, onde evitare maggiori criticità nelle ore diurne.