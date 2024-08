Apple Cambia Strategia con Wolfs | Uscita Limitata al Cinema Prima del Debutto su Apple TV+

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,Original Films ha deciso di rinnovare la suadi distribuzionetografica con “”, la nuova commedia d’azione diretta da Jon Watts, regista di “Spider-Man: No Way Home”. Il film, che vede protagonisti Brad Pitt e George Clooney, sarà proiettato nelle sale con un’il 20 settembre, per poi essere rilasciato suTV+ il 27 settembre, solo una settimana dopo.sposta “” di Brad Pitt e George Clooney Questa decisione segna unmento rispetto alle precedenti uscitetografiche di, come “Argylle” e “Fly Me to the Moon”, che avevano avuto un’esclusiva più prolungata neigrazie a collaborazioni con studi storici. “”, invece, avrà una finestra di distribuzionetografica più breve, con Sony Pictures come partner di distribuzione.