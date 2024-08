Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Palma de Maiorca ha una Rafael, e noi intendiamo mostrare tutti i meriti die di quello che ha fatto per il nostro Paese, attirando al tempo stesso i turisti”. Così ilAleksandarha annunciato la costruzione a Belgrado di un, fresco vincitore del titolo olimpico di Parigi 2024., che ha parlato a margine di un sopralluogo ai cantieri per la realizzazione del nuovo stadio nazionale che sorgerà nella capitale serba sul territorio dove sono in corso i lavori per l’Expo 2027, ha aggiunto che “è piùdiin questo grandissimo sport”, e che i turisti attesi renderanno Belgrado una metropoli ancora più attrattiva., il: “è piùdi” SportFace.