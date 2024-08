Temptation Island 11 Lino Giuliano chiude con Maika Randazzo | È successa una cosa molto importante che non dirò mai perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 agosto 2024), concorrente dell’undicesima edizione di, ha annunciato la fine della sua frequentazione con. Il 29enne napoletano ha partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con l’ormai ex fidanzata Alessia Pascarella che, dopo aver assistito alla crescente complicità trae la tentatrice, ha deciso di lasciarlo. Dopo svariati falò di confronto rifiutati ed un ultimo tentativo volto a riconquistare Alessia,ha accettato la scelta dell’ex uscendo dal programma come uomo single. Poco dopo, però, ha annunciato di aver iniziato a frequentare, pubblicando sui social un selfie di coppia. Tuttavia nei giorni scorsi i due hanno cominciato a lanciarsi ‘frecciatine’ a vicenda, segno che la loro storia stesse già attraversando una crisi.