Oltre 7mila stabilimenti su 4mila km di costa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiContinua a crescere il numero deglibalneari italiani nonostante la “tagliola” della prossima messa a gara delle concessioni come previsto dalla direttiva Bolkestein. Stando agli ultimi dati di Unioncamere – relativi alla fine del 2023 – sono7.000 le imprese del settore, in crescita vorticosa del 26% dal 2011. La Romagna fa da regina, anche se è Camaiore (con 30 attività per chilometro) la prima per densità di imprese. Il settore balneare, insomma, continua la sua espansione lungo la Penisola. Nel litorale italiano lungo 7.466 km, le coste basse sono pari a 3.951 Km (52,9%), per il 42,5% interessate dal fenomeno erosivo (fonte Ispra). Come negli anni precedenti, glibalneari si sono presentati al via più numerosi mettendo a segno una crescita di più del 2% l’anno.