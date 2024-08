Olimpiadi 2024 Gimbo Tamberi soccorre Barshim afflitto da un crampo Entrambi si divisero l’oro a Tokyo 2020 | il video celebra l’amicizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024)entrarono nella storia a, dividendosi una medaglia d’oro ambitissima. Si ritrovano oggi con qualche acciacco di troppo, Mutaz, qatariota, e Gianmarco. È il giorno degli atleti italiani alledi Parigi. Gianmarcoe Stefano Sottile si sono qualificati per la finale del salto in alto. Con la misura di 2.24 metri,hanno staccato il biglietto per la tanto attesa finale. Incredulo Sottile, più che acciaccato, miracolosamente approdato a Parigi dopo un ricovero per i problemi dovuti ai calcoli renali.Leggi anche: Giochi,fatica ma centra la finale: bene anche l’altro azzurro Sottile Il soccorso diMomenti di tensione durante le qualificazioni. Mutaz, il campione qatariota, ha avuto un problema al polpaccio.