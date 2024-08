Notte di San Lorenzo a Lucignano con la Cena in piazza sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 – Immagina di trovarti in Toscana, nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia:. Il 10 agosto, la suggestivadel Tribunale si trasforma in un regno incantatoun cielo stellato L’alta cucina italiana e gli appassionati di cucina e di alta gastronomia, si ritroveranno inper deliziare i convenuti con unale, offrendo prelibatezze che esalteranno i sensi. Piatti raffinati, preparati con cura e passione dai rinomati chef partecipanti all'evento Giunta alla sua settima edizione, il 10 agosto si rinnova la straordinariale. Evento tanto atteso per festeggiare l’estate nelladel paese apparecchiata di tutto punto.