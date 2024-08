Delitto Via Poma | a 34 anni di distanza non c’è ancora un colpevole Chi potrebbe aver ucciso Simonetta Cesaroni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 34fa, l’omicidio, 20enne trovata senza vita nell’ufficio romano dell’Aiag (Associazione italiana alberghi della gioventù) di via, dove lavorava come segretaria, la sera del 7 agosto 1990. Il corpo di, seminuda e colpita da ventinove fendenti, fu scoperto in una scena del crimine già compromessa dalla presenza di numerose persone accorse sul luogo del. Chi haresta quindi un mistero. Tra gli scenari precipitati al centro del giallo di via, persino quello di un presunto coinvolgimento della Banda della Magliana. Mai un riscontro, però, che potesse portare alla svolta decisiva per arrivare all’assassino.