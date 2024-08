Touring Superleggera | il teaser in attesa della Monterey Car Week 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024)ha rilasciato un videoper un nuovo modello che sarà presentato in occasioneCarLa rinomataCardi Pebble Beach è ormai alle porte, e l’entusiasmo per le novità che verranno svelate durante l’evento californiano cresce ogni giorno di più. Tra i protagonisti di quest’anno, la storica carrozzeria milaneseha recentemente pubblicato un affascinante videoche preannuncia la presentazione di un nuovo modello, prevista per il 16 agosto. Il breve video, che ha già catturato l’attenzione degli appassionati di automobili, mostra solo il posteriore dell’auto, avvolto nell’ombra. Un accenno di spoiler e le forme tondeggianti e moderne sono gli unici dettagli visibili, lasciando molto spazio all’immaginazione.