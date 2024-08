Milan Ibrahimovic | Non sono il baby-sitter dei giocatori devono dare il 200%

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)o, 6 agosto 2024 - Presente, passato, futuro: Zlatana 360 gradi. Il senior advisor di RedBird ha parlato alla vigilia dell'ultima partita negli Stati Uniti del: rossoneri in campo questa notte (mercoledì 7 agosto ore 1.30 italiane) contro il Barcellona. "Il mio obiettivo è quello di portare risultati e aumentare il valore, l'ambizione del club è quella di vincere". Lo svedese si è espresso sulla sua nuova vita da dirigente, sempre vicino alla squadra: "Vero, però nonun. I nostriadulti,assumersi le loro responsabilità. Eilsempre, anche quando non ci". Intervistato da The Athletic, Zlatan ha raccontato del suo ritorno al, da calciatore, negli ultimi anni della sua carriera con gli scarpini ai piedi: "o è l'elite dell'elite. Cipressioni, pretese, doveri.