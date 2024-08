LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Furlani in lotta per il podio! Delusione Fantini

Leggi tutta la notizia su oasport

20.50: Rogers seconda nel martello con 75.44 a 4 centimetri dalla testa 20.49: Nullo il terzo salto di20.47: Eliminato McLeod 20.46: 8.07 per il cinese Zhang 20.45: In arrivo una grande finale dei 1500. C'è un italiano, Pietro Arese. Questi i protagonisti: 1 841 ARESE Pietro ITA 8 OCT 1999 3:32.13 3:32.13 26 2 977 KOMEN Brian KEN 10 AUG 1998 3:28.80 3:28.80 10 3 1098 NORDAS Narve Gilje NOR 30 SEP 1998 3:29.47 3:31.06 4 4 1320 KESSLER Hobbs USA 15 MAR 2003 3:31.53 3:31.53 12 5 964 CHERUIYOT Timothy KEN 20 NOV 1995 3:28.28 3:28.71 18 6 1339 NUGUSE Yared USA 1 JUN 1999 3:29.02 3:29.13 2 7 708 KERR Josh GBR 8 OCT 1997 3:29.05 3:30.92 3 8 1312 HOCKER Cole USA 6 JUN 2001 3:30.59 3:30.59 8 9 1055 LAROS Niels NED 17 APR 2005 3:31.25 3:32.22 13 10 1092 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 19 SEP 2000 3:26.73 3:26.