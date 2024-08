La presentazione C’è il pupillo di Fabregas Varane a Villa Geno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) "Figuriamoci se una neopromossa prende uno come". Questa era la frase ricorrente, sui social, ma anche per la stampa italiana e straniera. Invece Raphael(nella foto) è arrivato: contratto di due anni con opzione sul terzo, già una settimana di ritiro nelle gambe. Questa sera l’ex Manchester United e Real Madrid verrà ufficialmente presentato. L’evento si svolgerà in riva al lago, nella splendida. Parteciperanno anche 100 tifosi che si sono prenotati online: il sito della società, dopo 5 minuti, ha dovuto chiudere la lista visto l’altissimo numero di richieste arrivate. Per i tifosi ci sarà anche la possibilità di acquistare la nuova maglia 2024-2025, dopo che il primo stock è andato esaurito in poche ore sabato.arriva a Como a 31 anni, con ancora alcune stagioni di carriera ad alto livello da poter svolgere.