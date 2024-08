Evade dai domiciliari e va al bar Scatta il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Guai senza fine per un 57enne italiano, già pluripregiudicato, che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena dopo essere evaso dagli arresti. L’uomo dovrà rispondere, in questa circostanza, dei reati di evasione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Ma torniamo ai fatti che si sono svolti nel pomeriggio dello scorso venerdì nella frazione Ponticella. Erano quasi le 17 quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna, tramite il numero unico di emergenza del 112, hanno ricevuto la richiesta d’aiuto della titolare cinese di un bar, in via del Rio. La donna ha riferito della presenza, nel locale, di un cliente aggressivo. L’uomo, poi identificato nel 57enne, la stava insultando e minacciando di morte, spaventando anche gli altri avventori del locale.