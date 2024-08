Canoa velocità Carlo Tacchini e Gabriele Casadei approdano direttamente alle semifinali nel C2 500 alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Inizia il programma dellaai Giochi di Parigi 2024, ed arriva subito l’esordio olimpico della canadese biposto maschile sulla nuova distanza dei 500 metri: ottime notizie per l’Italia, con l’equipaggio azzurro composto dache supera le batterie ed approda, evitando i quarti. Nella prima batteria a vincere sono gli atleti individuali neutrali con passaporto russo Zakhar Petrov ed Alexey Korovashkov, che si impongono in 1’38?65, rimanendo in testa dall’inizio alla fine, maloro spconquistano il secondo ed ultimo pass diretto per le, i quali, quarti a metà gara a 0?75 dalla vetta, recuperano e chiudono secondi in 1’39?17, a 0?52. Il crono degli azzurri è il quarto assoluto: la seconda serie, infatti, viene vinta dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen in 1:37.