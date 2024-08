Atletica Iapichino avanza spedita in finale alle Olimpiadi Ripescaggi sui 1500 spallata di Chopra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Mattinata riservata a qualificazioni, batterie eper l’di Parigi 2024. Da segnalare il bel balzo di Larissa, che si è meritata l’accesso alladel salto in lungo sulla pista dello Stade de France. Sinta Vissa, Federica Del Buono e Ludovica Cavalli costrette aisuimetri, Diego Pettorossi eliminato sui 200 metri. RISULTATIOGGI QUALIFICAZIONI SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissasi è qualificata con scioltezza, saltando 6.87 metri (0,1 m/s di vento a favore) al secondo tentativo e andando ben oltre la norma di qualifica fissata a 6.75. La toscana si è fermata a sette centimetri dallo stagionale e ha fatto capire di poter lottare per una medaglia. La vice campionessa d’Europa ha chiuso al secondo posto tra le due grandi favorite della vigilia: la statunitense Tara Davis-Woodhall (6.