The Family anticipazioni 5-9 agosto 2024 | Aslan ordina l’omicidio di Serhat

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un feroce assassinio animerà le prossime puntate di The. Pur essendo consapevole del fatto che potrebbe innescare una guerra col suo socio in affari Ilyas Koruzade,Soykan deciderà di uccidere, il figlio dell’uomo, colpevole di aver aggredito la cognata Yagmur. Un gesto che non piacerà né alla madre Hulya, né tanto meno alla moglie Devin, anche se per motivi diversi. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.Theda lunedì 5 a venerdì 9Yagmur viene aggredita S1 21 – Ekrem e Yugmur annunciano la loro relazione ade a Devin. Mentre la giovane si prepara per una serata come cantante al Volta, la nonna didà in escandescenze, vuole tornare a casa sua, dal suo adorato figliolo e impugna un paio di forbici.