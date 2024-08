Scontri nel Regno Unito dopo la strage delle bambine di Southport | il governo laburista schiera l’esercito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alla luce dei disordini nati in diverse città inglesiladi, la polizia britannica sarà dotata di un “esercito permanente di ufficiali specializzati” per gestire le rivolte. Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Keir Starmer,una riunione del comitato di crisi del(Cobra). “Avremo un esercito permanente di ufficiali specializzati, ufficiali di pubblica sicurezza, cosi’ da avere abbastanza risorse per gestire questa situazione”, ha affermato Starmer. Questo “esercito permanente” sarà composto da ufficiali “pronti a essereti per supportare le comunita'”, ha affermato il primo ministro. L’annuncio di Starmer segue le violenze degli ultimi giorni quando le proteste sono sfociate in diversi atti di violenza.