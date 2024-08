Sanchez dopo l’Inter deciso il suo futuro | clamoroso ritorno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nella scorsa stagione Alexisè tornato per fare la quarta punta al, con un anno di contratto scaduto al termine dello scorso giugno. Ora, come riporta Sky Sport, il cileno sembra aver scelto il suo prossimo– Un anno al, poi i saluti con la vittoria del ventesimo scudetto. Alexisa modo suo ha dimostrato di poter dare ancora il suo contributo con un, quello dello scorso anno, sicuramente vincente. E, a proposito di ritorni, il cileno haquale sarà la sua prossima destinazione. E si tratta dell’Udinese, squadra che lo ha lanciato al grande calciol’arrivo dal Colo Colo e che gli ha permesso di andare, in seguito, al Barcellona prima e all’Arsenal poi.una lunga carriera, Alexisè pronto a tornare proprio lì dove tutto è iniziato.