Ospedale Oliveto Citra eseguito intervento innovativo di neuromodulazione sacrale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Dottore Antonio Canero, Coloproctologo di fama internazionale, presso l’U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero San Francesco D’Assisi di, diretto dal dottore Ermanno D’Arco, haun importantedurante il quale ha utilizzato una metodologia di alta specializzazione che consiste nell’applicazione di un impianto di neurostimolazioneper il trattamento dell’incontinenza fecale, ad un giovane ragazzo nato con il morbo di Hirschsprung e già sottoposto in passato ad altri interventi chirurgici. Un risultato eccellente per il dottore Canero, promotore di una metodica innovativa e risolutiva, che si è realizzata, così come sottolinea, anche grazie alla sinergia con il dottore Ermanno D’Arco, e la collaborazione del dottore Maurizio Pintore, Responsabile U.O.S.