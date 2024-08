Inter l’allarme in avanti aumenta e contro l’Al-Ittihad nuovo duo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’infortunio di Arnautovic in attacco complica ancora le cose per l’. Nella penultima amichevole, unduo. ALLARME – La coperta in attacco continua sempre più a restringersi. Dopo l’infortunio di Mehdi Taremi, che farà di tutto pur di recuperareil Genoa, oggi un’altra tegola in casa: il problema a Marko Arnautovic. L’austriaco, così come Piotr Zielinski, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione muscolare. Sicuramente non qualcosa di gravissimo, mail Genoa le speranze di vederlo quantomeno in panchina si affievoliscono e non di poco. Ad oggi, Simone Inzaghi dunque, potrà disporre solamente di due attaccanti: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Più l’esubero Joaquin Correa, che però ha le valigie in mano. Quanto al Toro, rientrerà ad Appiano Gentile solamente nella giornata di domani.