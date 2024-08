Finisce il regno di Jacobs | il campione costretto ad abdicare | Ora la staffetta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alla fine vince l’americano Noah Lyles Marcellci ha provato fino alla fine ma non è bastato. Ilolimpico uscente non è riuscito a confermate la vittoria nei 100. Altissimo il livello della finale conche ci prova in tutti i modi e ferma il crono in 9.85 a quattro centesimi dalla medaglia di bronzo. In carriera, a livello di tempo, era andato più veloce solo due volte ai Giochi di Tokyo (tre anni fa 9.80 per l’oro e 9.84 nella semifinale). Leggi anche: Italvolley, Antropova sostituisce Egonu contro l’Olanda. Chi è l’azzurra Alla fine a trionfare è Noah Lyles: lo statunitense, già oro mondiale, festeggia il titolo a cinque cerchi in 9.79 con appena cinque millesimi di vantaggio. Battuto il giamaicano Kishane Thompson, al comando della gara fino a pochi centimetri dal traguardo prima di essere superato e argento con lo stesso crono di 9.79.