Case green il 75 % degli edifici in Europa è inefficiente dal punto di vista energetico

(Di lunedì 5 agosto 2024) In Italia, il panorama edilizio è caratterizzato dalla presenza di circa 12,4 milioni diresidenziali, dei quali oltre il 60% è stato costruito prima del 1976. Quest’anno segna l’entrata in vigore della prima legge nazionale sul risparmio, un’importante tappa per l’efficienza energetica. La maggior parte di questiresidenziali, quindi, è potenzialmente obsoleta in termini di prestazioni energetiche e potrebbe necessitare di significativi interventi di aggiornamento per allinearsi alle normative moderne. Oltre a questiresidenziali, il panorama immobiliare italiano comprende circa 1,7 milioni dia uso non residenziale. Questi ultimi rappresentano circa il 12% del totale, che ammonta a circa 14 milioni.