Vela | INEOS Britannia mette nel mirino Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) La grande manifestazione velistica si avvicina sempre più con la sua prima tappa della Louis Vuitton Cup. L’importante torneo dedicato agli sfidanti (chi vincerà andrà in finale di America’s Cup contro Team New Zealand, detentore del trofeo) sarà il primo passo verso quella gloria che ogni equipaggio sogna da diverso tempo. Nel lotto dei Challengers non ci sarà soltanto: uno dei velieri coinvolti èche recentemente ha parlato, anche, del nostro catamarano. Ben Ainslie, Chief Executive Officer e skipper, sembra pronto alla sfida alla troupe italiana e alle altre squadre., le parole di Ben Ainslie: “sembra in forma” (Credit foto -C.