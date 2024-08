Qualificazioni pistola automatica 25 m oggi in tv tiro a segno maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Tutto pronto per l’ultima gara del programma olimpico di. Alle 09:00 di, domenica 4 agosto, inizierà il primo turno di qualificazione di, mentre il secondo turno è in programma alle 13:00. Ventinove tiratori in gara e due fasi, nel corso delle quali verranno colpiti uno dopo l’altro 5 bersagli sulla distanza di 25 metri. Al via anche due azzurri, Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella, entrambi pronti a giocarsi le loro chance con l’obiettivo del pass per la finale a sei. Per Mazzetti è la terza partecipazione ai Giochi Olimpici, mentre Spinella è esordiente. Il favorito numero 1 è il francese Jean Quiquampoix campione olimpico a Tokyo e argento olimpico a Rio De Janeiro, pronto a difendere l’oro di tre anni fa in Giappone dalle ambizioni dei rivali principali.