Parigi 2024 | Djokovic insegue l’agognato oro olimpico ma è Alcaraz il super favorito

(Di domenica 4 agosto 2024) Se la rivalità tra Carlose Jannik Sinner è destinata a regalarci innumerevoli emozioni nel corso del prossimo decennio, quella tra lo spagnolo e Novakcertamente si è presa il palcoscenico nel corso degli ultimi 12 mesi. Le ultime due finali di Wimbledon, la memorabile sfida nella finale del Masters 1000 di Cincinnati che – seppur in un torneo magari dal prestigio minore rispetto agli altri citati – mise in mostra quanto Novakci tenesse a non diventare una vittima sacrificale del giovane fenomeno di Murcia. E lo scenario è più o meno simile alla vigilia di quello che potrebbe diventare uno dei match più importanti della carriera del campione di Belgrado.