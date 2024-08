Parigi 2024 atletica Marcell Jacobs | Pensavo di arrivare alla medaglia la mia carriera non finisce qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Non posso essere troppo contento per questa gara. Sono uscito molto bene dai blocchi, poi però non ho spinto abbastanza persul podio. Ho dato il 100%, tutto me stesso. Avrei voluto portare a casa una, mi dispiace perché ho lavorato tanto edi poterla prendere“. Così, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato il quinto posto nella finale dei 100 metri a. “Per me è stato un anno complicato, ho faticato a ritrovare la forma e comunque questo quinto posto olimpico mi dà fiducia per continuare a credere nel progetto – ha proseguito il campione di Tokyo 2020 –. Mi sembra che 9?85 non sia un tempo da buttare. Ladinonqui“. Infine, sulla vistosa fasciatura a fine gara,spiega che si tratta solo di un crampo, e assicura: “Sono già pronto a scendere nuovamente in pista con la staffetta”.