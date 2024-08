MotoGP Francesco Bagnaia | Sono contento per il buon risultato oggi era meglio non rischiare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)ha concluso al terzo posto il GP Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il piemontese ha chiuso la Top3 arrendendosi al teammate Enea Bastianini ed alla Ducati Prima Pramac di Jorge Martin, rispettivamente in prima e seconda piazza all’arrivo. Il campione del mondo in carica ha affermato ai microfoni dellaprima di salire sul podio: “Stavo cercando di gestire la gomma posteriore al, ma poi ho iniziato a perdere l’anteriore. A quel punto ho amministrato e non ho preso rischi anche dopo la caduta di ieri. Il fresco ha aiutato a gestirele gomme, ieri faceva molto più caldo”. La caduta nella Sprint ed il terzo posto nella giornata odierna hanno permesso a Jorge Martin di diventare nuovamente il leader del campionato con soli 3 punti di vantaggio.