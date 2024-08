Le Frecce tricolori alla conquista di New York | esibizione acrobatica e orgoglio Made in Italy video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Letingono il cielo di Newdi bianco, rosso e verde, portando l’delinanche nella Grande Mela. Il prossimo 8 agosto, tra 16 e le 16.30, quando in Italia saranno le 22-22.30, la Pattuglianazionale sorvolerà New, per poi arrivare fino a Philadelphia. L’fa parte del tour in Nord America delle, iniziato nel mese di giugno e che ha visto i dieci pony dell’Aeronautica Militare, così sono chiamati i piloti delle, esibirsi in diverse città del Canada e degli Stati Uniti, portando con loro il Tricolore e l’eccellenza italiana oltreoceano attraverso un fitto programma di sorvoli ed esibizioni durante manifestazioni aeree.