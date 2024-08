Gianmarco Tamberi in ospedale malore prima di Parigi Jovanotti | Forza Gimbo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 agosto 2024)è stato ricoverato per una tre giorni dalla gara più importante: quella di salto in alto alle Olimpiadi di2024. Un brutto momento per il campione, già medaglia d’oro a Tokyo 2020. L’atleta azzurro è finito inper un probabile calcolo renale, che lo ha costretto a rimandare la sua partenza perdi2024 Questo il racconto disu Instagram: “Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre”. In aggiornamento