Gianmarco Tamberi in ospedale | cos’è successo al portabandiera e come sta tre giorni alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Arrivano brutte notizie da, che si trova incon 38,8 °C di febbre e con un probabile calcolo renale. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa di salto in alto ha accusato una fitta a un fianco e le prime analisi hanno evidenziato questa problematica fisica. Il fuoriclasse marchigiano era in partenza per Parigi, dove tra tresono in programma le qualificazioni della sua gara2024, ma l’azzurro ha rinviato la partenza per provare a riprendersi. Il ribattezzato Gimbo sembra essere perseguitato dalla sfortuna: aveva avuto delle difficoltà fisiche prima della trionfale rassegna continentale a Roma (dove un paio di mesi fa ha conquistato la medaglia d’oro con la miglior prestazione mondiale stagionale di 2.