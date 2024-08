Fuga dal caldo il lavoro all’alba Nei cantieri dalle 6 sui ponteggi Anticipi netti anche nei campi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) ll clima che cambia ile le consuetudini. Clima impazzito che in questa strana estate apre agosto con temperature a un passo dai quaranta gradi. La Regione proroga l’ordinanza che impone orari ridotti per le imprese che lavorano all’esterno: un ampio raggio di attività nella rete della tutela dell’incolumità dei lavoratori.ditte che si occupano di manutenzione stradale e degli acquedotti, a quelle che si prendono cura del verde pubblico, fino alneie alle aziende che costruiscono case e impianti sportivi. Ilche cambia: e così muratori e manovali, idraulici ed elettricisti impegnanti neiedili entrano in funzione, sfruttando le ore più fresche della giornata. "Siamo operativi6 fino alle 14 con una pausa verso le 10", spiega Francesco Riillo, imprenditore e al timone della sezione costruzioni di Cna.