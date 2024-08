Etna nube vulcanica di 10 km | chiuso un settore dell’aeroporto di Catania Voli ridotti e ritardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – L'torna a dare spettacolo con una fontana di lava e unadi cenerealta 10 chilometri. Quella registrata nella notte dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo è la quinta fase parossistica dal 4 luglio scorso. Protagonista ancora una volta il cratere Voragine, in attività da stanotte con l'aumento del tremore vulcanico, fontane di lava e unadiretta verso est-sudest, in ricaduta su diversi comuni etnei. Inevitabili le ripercussioni sull'aeroporto Fontanarossa di. Stamattina L'Ingv ha emesso un bollettino di allerta per il volo, un Vona, di colore rosso mentre l'unita di crisi ha disposto la chiusura delB1 dell'aeroporto die la riduzione degli arrivi a seil'ora, come comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo.