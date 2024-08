Alcol e droga carabinieri alla Lizza Cane fiuta l’hashish nello scooter

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA "Saranno normali controlli?", chiede la signora al marito. Turisti. Che cercano un po’ di refrigerio in uno dei locali del centro. Si soffermano, con un’altra coppia, ad osservare l’insolito dispiegamento dinel giardino della. Una macchina dell’Arma, davanti ad una panchina, parla con la centrale operativa. C’è un uomo, giovane, che smanetta. Protesta. Si lamenta. "Io fumo ma non spaccio!", ripete in continuazione ai militari. Che stanno redigendo un verbale perché nel suosono stati trovati circa 16 grammi di hashish da una collaboratrice molto speciale: si chiama Tami ed è un pastore tedesco addestrato appositamente per la ricerca degli stupefacenti. Infatti non fallisce. Intanto altre due pattuglie fermano le macchine per i controlli: "Fornisca patente e libretto", la frase di rito prima della verifica dei dati.