Parigi 2024 | Zan ‘destra italiana utile idiota propaganda Putin’

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Preoccupa e inquieta la decisione di Umar Kremlev, oligarca russo molto vicino a Putin e presidente dell?International Boxing Association, di dare un premio di 50mila euro ad Angela Carini, 25mila euro al suo allenatore e 25mila euro alla federazione di appartenenza, la Federazione Pugilistica. Kremlev infatti non solo è in contrasto con il Comitato Olimpico Internazionale, che ha già accusato di ‘rappresentare la sodomia’, ma con la stessa Federazione: la Fpi infatti non è più affiliata all?Iba, ma alla World Boxing”. Così Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile diritti nella segreteria nazionale del Pd.“Sempre Kremlev e l?Iba sono stati gli stessi a escludere Imane Khelif nel 2023 dai mondiali di Boxe, creando di fatto la fake news che individua Khelif come persona trans.