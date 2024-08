La mummia urlante ha affascinato gli archeologi | uno studio rivela perché aveva lo sguardo di terrore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) È impressionante quanto un’anticaegizia sia simile al dipinto “L’urlo” di Edvard Munch. Il motivo di questa particolare espressione, rimasta immutata da circa 3.500, è rimasto a lungo un mistero. Ora unocondotto a un team di scienziati egiziani suggerisce che la donna sia morta urlando in preda all’agonia. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Medicine. Laè stata scoperta nel 1925 in una bara di legno sotto la tomba di Senmut, un importante architetto durante il regno del faraone donna Hatshepsut. Si stima sia stata sepolta circa 3.500 anni fa e che non è la sola a trovarsi vicino al faraone donna. Nel sito vicino a Luxor, glihanno scoperto anche una camera funeraria per la madre di Senmut, Hat-Nufer, oltre a varie sepolture individuali dei suoi parenti.