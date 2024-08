Dalla paralisi all’infarto cosa rischi se ti colpisce un fulmine

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Dall'afa all'allerta fulmini. In Italia cadono in media circa 1.600.000 fulmini all'anno, soprattutto, nei mesi di luglio e agosto. Proprio una scarica elettrica è caduta su una spiaggia ad Alba Adriatica in provincia di Teramo e alcuni bagnanti sono rimasti feriti. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha una pagina dedicata con un focus L'articolose tiunproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.