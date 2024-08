Combatto per la dignità delle donne Imane Khelif | ecco chi ringrazia l' algerina dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) "Io ho Allah". Cosìha festeggiato lacontro l'ungherese Anna Luca Hamori che le ha garantito l'accesso alle semifinali di Parigi 2024 e quindi ladi una medaglia. La pugileha vinto ai punti e, non appena appreso il risultato, ha salutato il pubblico sugli spalti. Poi, in lacrime, si è diretta nel suo angolo. "Si tratta di una questione die onore per ogni donna — le sue parole pronunciate mentre piangeva a dirotto — Tutto il popolo arabo mi conosce da anni. Per molto tempo ho fatto boxe nelle competizioni della federazione internazionale. Loro sono stati ingiusti con me. Ma - ha poi aggiunto - io ho Allah". La pugile intersex, martedì alle 22:30, affronterà la tailandese Janjaem Suwannapheng (23 anni): "Abbiamo assistito ad attacchi incessanti", ha denunciato nuovamente il ministro dello Sport algerino Abderrahmane Hammad.