Ciclismo l’ordine d’arrivo delle Olimpiadi | Evenepoel trionfa italiani fuori dai 20

(Di sabato 3 agosto 2024) Remcofa il bis! Il belga corona un’Olimpiade spettacolare, diventando il primo ciclista della storia a fare la doppietta d’oro vincendo sia la prova a cronometro sia quella in linea. Una prestazione mostruosa di unclasse assoluto, partito a trentotto chilometri dal traguardo in compagnia di Valentin Madouas (Francia). Sull’ultimo passaggio sulla Côté Montmartre il classe 1999 saluta il transalpino, e vola via verso il successo. Un unico brivido lungo la schiena diquando, dentro gli ultimi cinquemila metri, il belga fora. Cambio della bici che non arriva immediatamente, ma Remco aveva talmente tanto vantaggio che il piccolo imprevisto non ha compromesso niente. Già iconica l’immagine del fiammingo sotto la torre Eiffel che esulta scendendo dalla bicicletta, con dietro di lui Madoaus che festeggia l’argento.