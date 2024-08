Celtic- Kilmarnock – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella prima partita della Scottish Premiership 2024-25, ilinizierà la difesa del titolo contro ilalPark domenica. La squadra di casa ha vinto il campionato lo scorso anno con 93 punti in 38 partite, mentre gli ospiti sono arrivati quarti con 56 punti e hanno ottenuto la qualificazione all’Europa League. Il calcio di inizio diè previsto alle 17:30 Anteprima della partitada dove partono le due squadre?Il successo per 4-1 contro il Chelsea del 27 luglio è stato particolarmente impressionante: ilstava vincendo per 4-0 fino a quando Christopher Nkunku non ha segnato il gol della consolazione su rigore all’89° minuto.