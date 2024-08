Strage di Bologna FdI replica a Bolognesi | Inaccettabili parole d’odio contro il governo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Ogni 2 agosto, con modalità rituale ma sentita, ricordiamo le vittime innocenti della mostruosaalla stazione di. Ciò che però non è accettabile, e rispondiamo al mittente, sono i meschini e scomposti attacchi lanciati dal presidente dell’associazione dei familiari delle vittime delladi, Paolo“. Connette il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Fotialle frasi pronunciate in occasione della cerimonia. Foti: “Schlein prenda le distanze dalledi” “Quest’anno – prosegue Foti –, si è spinto oltre ogni tollerabile limite, arrivando a denunciare la presenza di neofascisti nele a descrivere la riforma della magistratura come una delle proposte ispirate alla P2.