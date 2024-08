‘Mixer’ Giovanni Minoli intervista Paolo Conte all’Olympia di Parigi nel 1989

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovedì 1 agosto, in seconda serata su Rai 3, è andata in onda una nuova puntata di Mixer. Vent’anni di televisione, iconico programma condotto da. Tra i momenti più imperdibili dell’ultimo episodio, spicca l’realizzata al Teatro Olympia dinel. Una chiacchierata – quella trae il cantautore – che spazia dalla forza della provincia all’attualità trasformata in musica. Fino ad un’ironica accusa di misoginia da parte del conduttore. «Del suo successo con le donne in qualche modo è consapevole, l’ha detto. – dice– Ha anche dichiarato Sarò seduttore, ma non è colpa mia. È colpa di che cosa allora?». LEGGI ANCHE: ‘Mixer. Vent’anni di televisione’, tra i protagonisti Celentano e Agnelli «È colpa del fatto che io non faccio quasi mai autobiografia.