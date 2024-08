LIVE – Gare venerdì 2 agosto | atletica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale delledileggera in programmaalledi. Sono ben 17 gli azzurri impegnati in questa prima giornata diallo Stade de France, dove si assegnano solo tre medaglie (quelle della 10.000 metri maschile), ma vanno in scena numerose batterie e qualificazioni che mettono in palio dei pass per l’atto conclusivo. Tra i big, subito in pista Fabbri, Battocletti e Dosso. L’appuntamento è per le ore 10.00 con la sessione diurna, mentre la sessione serale è in programma dalle ore 18.00. Sportface.it vi accompagnerà con unatestuale aggiornata in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno un’emozione.