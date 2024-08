Leonardo Fabbri rischia l’eliminazione alle Olimpiadi poi stampa la miglior misura! Anche Weir in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)ha tremato in maniera clamorosa e hatonel getto del pesodi Parigi 2024. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo, presentatosi nella capitale francese con il chiaro obiettivo di conquistare una medaglia e di battagliare con gli americani per qualcosa di davvero grande, si è salvato quando era con le spal muro, spedendo l’attrezzo a 21.76 metri e andando oltre la norma di qualificazione fissata a 21.25 metri. Il colosso toscano ha aperto il turno con un poco brillante 20.44, poi si era spinto oltre i 22 metri ma gli è stato chiamato un nullo perché con il piede ha toccato in maniera millimetrica il fermapiedi. Il primatista italiano (22.