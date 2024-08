Il programma delle Olimpiadi di venerdì 2 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’ultima giornata è stata fantastica per i colorialledi Parigi 2024: nel giro di pochi minuti gli azzurri hanno conquistato due medaglie d’oro con De Gennaro nella canoa slalom e Bellandi nel judo. L’Italia si è tolta altre soddisfazioni con l’argento nel fioretto a squadre donne: le azzurre sono state sconfitte in finale dagli USA. E’ già alta l’attesa per l’appuntamento di: interesse per il nuoto con Deplano, debutto nello stadio per l’atletica e prosegue ildel tennis con un super Musetti.