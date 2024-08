Ecco ’Armonie della sera’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Armoniesera torna nei luoghi d’incanto d’Italia questa volta con la star del pianoforte Lola Astanova. Sarà infatti protagonista del concerto di domani, alle ore 21.15, alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Rossini (versione solo archi) diretta da Cinzia Pennesi. La pianista uzbeka, naturalizzata statunitense, giungerà da Miami a Porto San Giorgio per la gioia dei suoi fans che un po’ da tutta Italia hanno prenotato biglietti per quello che si annuncia come vero e proprio evento estivo, forse non pienamente compreso dal pubblico marchigiano. La pianista Lola Astanova ha debuttato in concerto all’età di otto anni e da subito si è imposta per la sua bravura unita ad una immagine moderna, insolita e provocante che ha conquistato un nuovo pubblico che l’artista ha introdotto in un mondo classico ma allo stesso tempo moderno.