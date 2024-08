Continuano le Ricerche dell’Ex Dirigente Scomparso | In Campo Cani e Droni per Ritrovare Marco Benso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'Aquila - Ledi, l’exdi 88 annida lunedì scorso,senza sosta. Circa sessanta uomini, tra forze dell'ordine e volontari, sono attivamente coinvolti nelle operazioni, utilizzandoaddestrati eper perlustrare la zona intorno a Rocca di Cambio, dovesi trovava in vacanza. L'anziano, residente a Roma, era arrivato pochi giorni fa insieme alla moglie nella loro seconda casa nella zona residenziale “I Cerri”. Il 29 luglio, intorno alle 8 del mattino,è uscito per una passeggiata e si è fermato a prendere un caffè in un bar locale. Le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre si dirigeva successivamente verso L’Aquila, ma da quel momento si sono perse le sue tracce.