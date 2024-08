Anna si addormenta in auto dopo cena | trovata morta il giorno dopo

Leggi tutta la notizia su tvzap

Una donna di 49 anni è morta all'interno della propria auto dopo essere tornata da una cena con la famiglia. Marello, era partita con il marito dal Veneto al Friuli per andare a trovare la figlia e la nipotina. Hanno passato una serata insieme in un ristorante del posto. Tornando a casa si è addormentata sul sedile posteriore della macchina e non si è più svegliata. La mattina successiva, la tragica scoperta.